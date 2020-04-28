Еще 200 выздоровевших после коронавируса москвичей готовы стать донорами плазмы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Свыше 200 выздоровевших после коронавируса москвичей готовы стать донорами плазмы для пациентов с инфекцией. На сегодняшний день такими донорами стали уже 130 человек, сообщила во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Врачи отмечают, что пациенты с коронавирусом после переливания плазмы быстрее идут на поправку. По решению клинического комитета переливание в первую очередь проводится пациентам в критическом состоянии. Донорами плазмы стали порядка 130 человек, еще более 200 потенциальных доноров ожидают результатов проверки", - сообщила Ракова.

Она подчеркнула, что вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) - один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины. Этот метод широко используется за рубежом - в США, Германии, Китае и других странах.

"Мы благодарны москвичам, которые откликаются. На горячую линию для доноров поступило уже более 2,5 тыс. звонков. Мы надеемся, что с каждым днем у нас будет увеличиваться и количество выздоровевших, и количество доноров плазмы", - добавила Ракова.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Для выздоровевших после коронавирусной инфекции и желающих сдать плазму крови организована горячая линия по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 09:00 до 19:00.