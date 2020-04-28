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Прогулочные зоны создадут в столичном районе Останкинский по реновации

Планируется создание пешеходных зон и велодорожек протяженностью 3,4 км

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Новые пешеходные зоны и велодорожки протяженностью 3,4 км создадут в районе Останкинский в рамках программы реновации жилфонда Москвы, сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"В районе Останкинский в рамках программы реновации планируется создание прогулочных пешеходных зон и велодорожек протяженностью 3,4 км. Новые пешеходные маршруты станут связующим звеном между Звездным бульваром, парком у обелиска "Космос" на проспекте Мира, бульваром по улице Академика Королева и сквером по Новомосковской улице. Также по программе реновации запланировано создание протяженного веломаршрута вокруг по территории микрорайонов 14, 15-16 и квартала 104. Думаю, что спортсменам это решение особенно понравится", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

В нижней части Звездного бульвара могу создать места для отдыха и спорта, детские игровые зоны, сделать площадки для выгула собак. Кроме того, предусмотрен ремонт прогулочных дорожек и лавочек. На территории бульвара по улице Академика Королева также появятся места для отдыха. Площадь всей благоустраиваемой территории составит 170 га.

Помимо этого, в районе Останкинский также обновят инженерную инфраструктуру, благоустроят детские и спортивные площадки. В районе будет создана разнообразная инфраструктура: магазины, предприятия сферы услуг и общественного питания - все в шаговой доступности.

С 27 апреля по 10 мая москвичи принимают участие в сборе отзывов по проектам планировки территории микрорайонов 14, 15-16 и квартала 104, а также по внесению изменений в правила землепользования и застройки района Останкинский в рамках программы реновации. Жители столицы могут внести свои предложения и замечания по данным проектам на сайте "Активный гражданин", которые в дальнейшем будут переданы проектировщикам и архитекторам.

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