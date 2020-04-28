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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Москве за сутки выздоровели 606 пациентов с коронавирусом

Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4 130

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Число вылечившихся пациентов с коронавирусом в Москве за сутки возросло на 606 человек, до 4 130. Об этом сообщила во вторник утром заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

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"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 606 человек - это почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за прошедшие дни. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4 130. Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится", - сказала Ракова.

Таким образом, в Москве обновили рекорд по числу вылечившихся за сутки. Предыдущий был поставлен 27 апреля - 349 человек.

Заместитель мэра уточнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания. Она призвала не заниматься самолечением. Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие вируса. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

В новость были внесены изменения (10:41 мск) — добавлены подробности по тексту.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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