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Пандемия коронавируса нового типа

В центре инфекционных болезней "Вороновское" в Москве лечатся 95 пациентов с коронавирусом

По словам главврача больницы Сергея Переходова, два человека подключены к аппаратам ИВЛ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Почти 160 человек находятся на лечении в новой московской инфекционной больнице в поселении Вороновском, из них коронавирус подтвержден у 95 пациентов. Об этом сообщил во вторник главный врач медицинского учреждения Сергей Переходов на своей странице в Facebook.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 28 апреля состоят на лечении 158 пациентов. Из них с диагнозом "пневмония" - 157, подтвержденных с COVID - 95, с кислородной поддержкой - 69, на аппаратах искусственной вентиляции легких - двое. За сутки поступили 16 пациентов", - написал Переходов.

Как сообщила главврач второй инфекционной больницы (ИКБ-2) Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook, в медучреждении на 28 апреля на лечении находятся 774 человека, в том числе 20 в реанимации, из них 253 пациента с коронавирусом. За сутки поступил 51 человек, из них пятеро с коронавирусной инфекцией. Выписаны 63 человека, из них 20 ранее заразившихся коронавирусом после выздоровления.

"Филатовская больница. Сводка на утро 28 апреля. Всего на лечении 1 597 [человек]. Из них с диагнозами "внебольничная пневмония", предположительно, вирусной этиологии - 1 582, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ - 997", - сообщил в своем аккаунте в Facebook главный врач медорганизации Валерий Вечорко.

По его данным, в отделениях реанимации находятся 170 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 91 пациент. За сутки выписаны 188 человек, поступили - 176.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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