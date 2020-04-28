В Москве вынесли первый штраф за езду без цифрового пропуска с помощью камер

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Первый случай вынесения штрафа по камерам за езду по городу на машине без оформления цифрового пропуска зафиксирован в Москве. Об этом ТАСС сообщил координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Москвич Илья Чирцов сообщил нам, что получил по почте штраф в 5 тыс. рублей за нарушение ч. 4 ст. 3.18.1. КоАП Москвы за проезд на автомобиле без цифрового пропуска", - сказал он. Нарушение было зафиксировано дорожной камерой.

По словам Шкуматова, номер постановления пробивается через портал "Автокод" правительства Москвы, из него следует, что нарушение было зафиксировано 22 апреля на внутренней стороне ТТК в районе Спартаковской площади. "Штраф вынесен Московской административной дорожной инспекцией", - заключил Шкуматов.

Ранее в МАДИ сообщили, что камеры фотовидеофиксации в автоматическом режиме вычисляют водителей без пропусков. Далее эти фото направляются в Московскую административную дорожную инспекцию и там проходят тщательную обработку. Сотрудники проверяют данные каждого нарушителя и только после этого выписывается штраф.