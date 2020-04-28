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Пандемия коронавируса нового типа

Главврач Мясников заявил, что московским больницам требуются врачи

Также он отметил, что у многих медицинских специалистов в столице, работающих с коронавирусными больными, зарплаты превышают 200 тыс. рублей

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Столичные больницы в связи с пандемией коронавируса нуждаются в медицинских кадрах. Об этом сообщил в эфире "ВестиFM" во вторник главврач городской клинической больницы №71 им. Жадкевича Александр Мясников.

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"Нам очень нужны врачи. Не только нам. По Москве нам распределяют кадры, очень помогают медицинские студенты, люди, приезжающие из других городов, из Петербурга. У нас сейчас хирургов заменяют врачи УЗИ, пока не найдем кого-то еще", - сказал Мясников.

Он отметил, что у многих медицинских специалистов в столице, работающих с коронавирусными больными в "красной зоне", зарплаты превышают уровень в 200 тыс. рублей, в их числе инфекционисты и реаниматологи.

За прошедшие сутки в Москве подтверждено 3 075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 48 426 случаев коронавируса.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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