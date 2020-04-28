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Арт-флешмоб по украшению многоразовых масок запустили в столице

Лучшие фотоработы будут опубликованы на сайте Моспродюсер и войдут в один из Арт-проектов Московского продюсерского центра

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Московский продюсерский центр при столичном департаменте культуры запустили онлайн арт-флешмоб "Краски в маске". Он продлится до 11 мая, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Все чаще в ленте соцсетей мы видим, что многие закупили или даже сшили для себя многоразовые маски. Моспродюсер предлагает добавить в них яркости и запускает арт-флешмоб "Краски в маске". Для участия в арт-флешмобе необходимо расписать сшитые или купленные многоразовые маски с помощью красок или другого художественного материала и по желанию дополнить их декоративной фурнитурой", - сообщили в пресс-службе.

Также участники флешмоба должны разместить свои работы в Instagram, во "ВКонтакте" или на Facebookс тегом #краскивмаске и кратким рассказом о своей идее, настроении и используемом материале.

"Лучшие фотоработы будут опубликованы на сайте Моспродюсер и войдут в один из Арт-проектов Московского продюсерского центра. Маска сможет стать аксессуаром, который можно носить и регулярно обрабатывать, а может быть арт-объектом, который останется на память", - говорится в сообщении.

Московский продюсерский центр занимается поиском, поддержкой и продвижением талантливых представителей современного искусства в Москве. выступает ресурсным центром по обеспечению крупных городских мероприятий творческим контентом.

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