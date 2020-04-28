Около 100 тыс. компаний в московских ТЦ получат льготы на аренду помещений

"Если говорить про обнуление арендной платы со стороны города, мы понимаем, что это порядка 11 тыс. предприятий, которые получили соответствующую льготу, но это далеко не все предприятия, которые работают в тех отраслях, которые пострадали <...> По нашим расчетам, количество компаний, работающих в указанных крупных торговых центрах, превышает 100 тыс. Мы проводили на прошлой неделе серию видеоконференцсовещаний, в рамках которых абсолютно все владельцы крупнейших торговых центров согласились с этой мерой, приняли на себя обязательства по предоставлению соответствующих скидок своим арендаторам. В ряде случаев коллеги превосходят эту норму, либо обнуляют эти платежи, либо сводят все к минимуму до компенсации коммунальных платежей и фиксированных расходов, от которых отказаться невозможно", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24" во вторник.

Он пояснил, что в рамках второго пакета мер экономической поддержки в столице было принято решение об освобождении владельцев торговой недвижимости от уплаты налога на имущество, земельного налога и, соответственно, арендных платежей за земельные участки. Эти меры поддержки коснутся недвижимости, которая сдается под общественное питание, бытовые услуги, "то есть те сферы, которые наибольшим образом пострадали из-за введенных ограничений при условии". По словам Ефимова, собственники ряда указанных помещений предоставят скидку для своих арендаторов в размере не менее 50% от существующей арендной платы на момент до введения ограничений. Аналогичные меры предложены и тем собственникам помещений, которые сами ведут в своих помещениях деятельность.