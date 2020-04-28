Власти Москвы почти завершили разработку плана возобновления работы предприятий

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Столичные власти практически завершили разработку плана возобновления деятельности предприятий, работа которых была временно приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил во вторник заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.
"Если говорить про план, то конечно же, мы такой план готовим, он находится на финишной стадии по доработке", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". По словам Ефимова, власти уже провели совещания с Роспотребнадзором и со всеми крупнейшими промышленными предприятиями, а также проговорили необходимые меры по защите персонала и этапность открытия.
"Аналогичную работу мы сейчас проводим с предприятиями, оказывающими бытовые услуги. В первую очередь, конечно, большой спрос на работу салонов красоты, оказывающие общебытовые услуги населению [предприятия]", - добавил Ефимов. Он заметил, что и в данном сегменте существует понимание о дальнейшем взаимодействии и последовательности возобновления работы.
Между тем, подчеркнул заммэра, сроки возобновления работы пока не определены. "Про сроки я бы говорить сейчас не стал. Это, конечно же, решение эпидемиологов, которые смогут нам точно сказать, что вот в такой-то момент мы можем начинать открывать поэтапно эти предприятия", - сказал Ефимов.
Он выразил уверенность в том, что до конца текущей недели как с самими предприятиями, так и с Роспотребнадзором будет досогласован набор стандартных требований, которые необходимо будет выполнять. "Проговорим со всеми поэтапность выхода на обычный режим работы, чтобы у всех предприятий была возможность к этим требованиям подготовиться <...> И до конца недели мы, конечно же, об этом объявим", - заключил Ефимов.