Власти Москвы почти завершили разработку плана возобновления работы предприятий

"Если говорить про план, то конечно же, мы такой план готовим, он находится на финишной стадии по доработке", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". По словам Ефимова, власти уже провели совещания с Роспотребнадзором и со всеми крупнейшими промышленными предприятиями, а также проговорили необходимые меры по защите персонала и этапность открытия.

"Аналогичную работу мы сейчас проводим с предприятиями, оказывающими бытовые услуги. В первую очередь, конечно, большой спрос на работу салонов красоты, оказывающие общебытовые услуги населению [предприятия]", - добавил Ефимов. Он заметил, что и в данном сегменте существует понимание о дальнейшем взаимодействии и последовательности возобновления работы.

Между тем, подчеркнул заммэра, сроки возобновления работы пока не определены. "Про сроки я бы говорить сейчас не стал. Это, конечно же, решение эпидемиологов, которые смогут нам точно сказать, что вот в такой-то момент мы можем начинать открывать поэтапно эти предприятия", - сказал Ефимов.

Он выразил уверенность в том, что до конца текущей недели как с самими предприятиями, так и с Роспотребнадзором будет досогласован набор стандартных требований, которые необходимо будет выполнять. "Проговорим со всеми поэтапность выхода на обычный режим работы, чтобы у всех предприятий была возможность к этим требованиям подготовиться <...> И до конца недели мы, конечно же, об этом объявим", - заключил Ефимов.