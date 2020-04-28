{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы заявили об отсутствии угрозы роста безработицы

По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, в Москве работают около 7,8 млн человек

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Уровень безработицы в Москве на данный момент составляет 0,8% от экономического активного населения, угрозы его роста нет. Об этом сообщил во вторник заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его данным, в Москве работают около 7,8 млн человек. Как сообщал 22 апреля в эфире "Эха Москвы" руководитель столичного центра занятости "Моя работа" Роман Шкут, до пандемии коронавируса уровень регистрируемой безработицы в городе составлял 0,44% от экономического активного населения и за три недели действия ограничительных мер, введенных с 29 марта, он вырос до 0,66%, однако массового увольнения сотрудников не наблюдается.

"Дополнительно зарегистрировались на бирже труда порядка 27 тыс. человек. Если говорить в целом про уровень безработицы, то она составляет 0,8%, это очень маленький показатель. <...> Для понимания ситуации с безработицей мы смотрим агрегатор по вакансиям на рынке труда, по новым предложениям. Количество новых вакансий превышает 300 тыс. Поэтому баланс труда в городе Москве есть. Угрозы роста безработицы пока нет", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия-24".

С 30 марта в Москве введен упрощенный порядок признания граждан безработными, всю службу занятости перевели на дистанционный формат работы. По мнению Ефимова, увеличение количества зарегистрированных на бирже труда граждан связано с тем, что горожане решили воспользоваться правом на выплаты по безработице.

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Кроме того, не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Практически все государственные и муниципальные службы перешли на работу в режиме онлайн.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
На складе в Новой Москве произошел пожар
Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС