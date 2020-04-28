Власти Москвы заявили об отсутствии угрозы роста безработицы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Уровень безработицы в Москве на данный момент составляет 0,8% от экономического активного населения, угрозы его роста нет. Об этом сообщил во вторник заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его данным, в Москве работают около 7,8 млн человек. Как сообщал 22 апреля в эфире "Эха Москвы" руководитель столичного центра занятости "Моя работа" Роман Шкут, до пандемии коронавируса уровень регистрируемой безработицы в городе составлял 0,44% от экономического активного населения и за три недели действия ограничительных мер, введенных с 29 марта, он вырос до 0,66%, однако массового увольнения сотрудников не наблюдается.

"Дополнительно зарегистрировались на бирже труда порядка 27 тыс. человек. Если говорить в целом про уровень безработицы, то она составляет 0,8%, это очень маленький показатель. <...> Для понимания ситуации с безработицей мы смотрим агрегатор по вакансиям на рынке труда, по новым предложениям. Количество новых вакансий превышает 300 тыс. Поэтому баланс труда в городе Москве есть. Угрозы роста безработицы пока нет", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия-24".

С 30 марта в Москве введен упрощенный порядок признания граждан безработными, всю службу занятости перевели на дистанционный формат работы. По мнению Ефимова, увеличение количества зарегистрированных на бирже труда граждан связано с тем, что горожане решили воспользоваться правом на выплаты по безработице.

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Кроме того, не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Практически все государственные и муниципальные службы перешли на работу в режиме онлайн.