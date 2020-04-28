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Пандемия коронавируса нового типа

Еще 37 пациентов поступили на лечение в больницу в Коммунарке

Всего в больнице находятся 374 пациента с подтвержденным коронавирусом

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. За последние сутки 37 новых пациентов поступили на лечение в больницу в Коммунарке, это в два раза больше, чем днем ранее, сообщил во вторник на своей странице в Facebook главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

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"За последние сутки к нам поступило 37 человек. На данный момент у нас находится 591 человек с диагнозом пневмония, с подтвержденным коронавирусом - 374 пациента. На кислороде вне реанимации находится 171 человек", - написал он.

Проценко добавил, что в отделении реанимации находится 61 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 29 человек.

"Возрастная структура больных в реанимации составляет: до 40 лет - два человека и 3% от общего количества заболевших, на ИВЛ в этой возрастной категории ноль пациентов, 41-60 лет - 25 человек (41% от общего числа), на ИВЛ - семь человек. Также старше 61 [года] у нас находятся 34 пациента, это 56% от общего числа, на ИВЛ [из них] - 22 человека", - написал Проценко.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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