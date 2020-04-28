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Пандемия коронавируса нового типа

Волонтеры в Москве помогут пожилым людям в выгуле собак во время самоизоляции

Они также помогают покупать корма для животных

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Волонтеры и кинологи помогают пожилым москвичам ухаживать за домашними животными, социальные волонтеры провели на прогулках со 120 питомцами уже более 4 тыс. часов. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Уже 120 собак имеют своих постоянных волонтеров на период самоизоляции хозяев. Соцволонтеры провели на прогулках с питомцами уже более 4 тыс. часов. Одна из проблем, с которой столкнулись пожилые люди на самоизоляции, как обеспечить полноценный уход своему питомцу, если выходить на улицу нельзя. На помощь приходят социальные волонтеры", - говорится в сообщении.

По данным волонтерского штаба центра "Моя карьера", более двух третей запросов на оказание помощи поступает от владельцев домашних животных. Добровольцы помогают москвичам старше 65 лет, которые оказались в группе риска по коронавирусу, а также жителям с хроническими заболеваниями гулять с собаками и покупать корм для питомцев. Если собака весит до 10 кг, то социальные волонтеры гуляют с ней самостоятельно, крупными животными занимаются зооволонтеры из НКО и кинологических ассоциаций.

"Основная проблема, с которой столкнулись наши волонтеры, - отказ собаки гулять с чужим человеком. Поэтому мы привлекли к проекту более 30 профессиональных кинологов и закрепляем их за подопечными", - прокомментировала директор центра "Моя карьера" Ирина Швец, чьи слова цитируют в оперштабе. Как добавляется в сообщении, свыше 80% заявок поступает от владельцев миниатюрных пород, иногда встречаются и крупные собаки со сложным характером - таких 19%.

О работе волонтеров

По словам Швец, с каждой конкретной собакой гуляет один и тот же человек. Собака испытывает меньше стресса и легче адаптируется к новым условиям. "Таким образом выстраиваются взаимоотношения между волонтером и хозяином собаки, и наши волонтеры, по сути, берут шефство над обоими, оказывая им необходимую помощь", - поясняет Швец.

Для того, чтобы все заявки на выгул собак были выполнены, в рядах зооволонтеров центра "Моя карьера" есть группа профессиональных кинологов. Они готовы помочь в непростых ситуациях.

Как сообщают в городских собачьих приютах, москвичи продолжают разбирать бездомных собак. "Сейчас забирают даже проблемных собак. Люди приходили и присматривались к ним в течение нескольких месяцев, ждали отпусков, чтобы у них было свободное время на социализацию и адаптацию собак. Узнав об условиях самоизоляции, люди приняли решение забрать животных", - рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В Москве действует телефон горячей линии комплекса социального развития столицы 8 (495) 870-45-09, по которому можно обратиться за социальной помощью. Волонтеры и социальные помощники помогут с покупкой и доставкой на дом лекарственных средств, продуктов питания, товаров первой необходимости, выгулом домашних питомцев, доставкой в пределах Москвы и Московской области твердого топлива для жилого и садового дома без центрального отопления.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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