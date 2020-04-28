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Производители коммутаторов и серверных плат стали резидентами ОЭЗ "Технополис Москва"

Всего будет создано более 40 рабочих мест

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Производители коммутаторов и серверных материнских плат - компании "ДС Электроникс" и "ДС Технолоджис" - стали новыми резидентами особой экономической зоны "Технополис Москва", сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Предприятия "ДС Электроникс" и "ДС Технолоджис" завершат свою застройку на территории ОЭЗ "Технополис Москва" в Печатниках до конца 2020 года и к началу 2021 года соответственно. Объем прямых инвестиций до 2024 года без учета НДС по проекту "ДС Электроникс" составит 156,3 млн рублей, "ДС Технолоджис" - 205,1 млн рублей. В общей сумме будет создано 42 рабочих места", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

По словам генерального директора ОЭЗ Геннадия Дегтева, слова которого также приводит пресс-служба, на территории столичной особой экономической зоны "ДС Электроникс" займет 1,6 тыс. кв. м, а "ДС Технолоджис" - 2,2 тыс. кв. м. "ОЭЗ "Технополис Москва" притягивает все больше высокотехнологичных компаний. С начала года уже три организации получили статус резидента, и теперь на территории столичной особой экономической зоны их 69. Новые резиденты имеют возможность пользоваться всеми преференциями, что позволит компаниям ежегодно экономить до 47% на налогах и других обязательных платежах", - отметил Дегтев.

ОЭЗ "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок - в Печатниках, Алабушево, "Микрон", "Ангстрем", МИЭТ - общей площадью 206,8 га. Особая экономическая зона Москвы - одна из немногих в России и мире, кто обладает как greenfield, так и brownfield территориями. На сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализованы более 140 высокотехнологичных компаний, из которых резидентами являются 69.

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