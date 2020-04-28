Контролеры транспорта Москвы начали передавать в полицию данные о нарушителях карантина

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" начали выявлять в общественном транспорте Москвы нарушителей карантина, которым запрещено выходить из дома. Вся информация об этих пассажирах будет передаваться в полицию, сообщил ТАСС во вторник и. о. руководителя учреждения Владислав Султанов.

"С сегодняшнего дня контролеры при проверке цифровых пропусков с помощью планшетов смогут сразу же выявлять нарушителей карантина, которым запрещено выходить из дома - носителей коронавируса и контактировавших с ними лиц. Вся информация о выявленных нарушителях будет передаваться в полицию. Нововведение направлено на то, чтобы максимально обезопасить пассажиров, которые в настоящее время вынуждены пользоваться общественным транспортом", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время для проверки цифровых пропусков в московском метро и наземном городском пассажирском транспорте задействовано более 250 контролеров. Всего на наличие пропусков было проверено более 150 тыс. пассажиров. В случае отсутствия пропуска нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

Также контролеры совместно с сотрудниками полиции проводят рейды по выявлению нарушителей социальной дистанции. В случае несоблюдения пассажирами дистанции менее 1,5 м предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей.

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за неотложной медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически.