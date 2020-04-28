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Пандемия коронавируса нового типа

Более 50 тыс. медиков в Москве прошли тест на наличие иммунитета к коронавирусу

Тест занимает в среднем 20-30 минут

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Более 50 тыс. столичных медиков прошли тестирование на наличие антител к новому коронавирусу. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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"Более 50 тыс. медицинских сотрудников, работающих в учреждениях города, прошли экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу", - сказали в штабе.

Там уточнили, что экспресс-тесты определяют наличие в крови иммуноглобулинов, которые показывают, болеет человек инфекцией сейчас, или болел раньше, и у него успел выработаться иммунитет. В качестве материала берется небольшое количество крови из пальца, сам тест занимает в среднем 20-30 минут. "Экспресс-тестирование прошли медицинские работники, работающие как в перепрофилированных для лечения коронавируса стационарах, так и в других многопрофильных больницах и поликлиниках", - заключили в штабе.

Ранее сообщалось, что по распоряжению мэра Москвы все медицинские сотрудники, работающие в учреждениях города, пройдут экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу. Кроме того, как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в медучреждения Москвы для тестирования медработников поставили порядка 100 тыс. экспресс-тестов, определяющих иммунитет к коронавирусу нового типа.

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Пандемия коронавируса нового типа
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