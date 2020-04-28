Москвичи на самоизоляции обратились за психологической помощью 15 тыс. раз

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Жители Москвы за месяц более 15 тыс. раз позвонили на горячую линию для оказания психологической помощи в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказала глава комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Москвы Инна Святенко, которую во вторник цитирует пресс-служба палаты.

"Очевидно, что в этом вопросе необходима дополнительная помощь со стороны государства, решить многие проблемы можно с привлечением квалифицированных специалистов, не выходя из дома. В Москве для оказания такой психологической помощи была открыта горячая линия 8 (495) 870-45-09, за месяц поступило более 15 тыс. обращений от москвичей, находящихся на самоизоляции", - сказала Святенко.

"Помочь справиться с тревожным состоянием, паническими атаками, разобраться в семейных конфликтах и снять проблему недостатка общения помогают ежедневно десятки психологов", - добавила сенатор.

По ее словам, психологи работают не только по разовым вызовам, но созваниваются с абонентами на протяжении всего времени, которое необходимо для оказания помощи в полном объеме.

Святенко предлагает создать подобные горячие линии в каждом субъекте РФ. "Миллионы людей были вынуждены изменить свой обычный ритм жизни. Многие не привыкли проводить 24 часа в квартире, находиться в постоянном контакте со своими близкими столь длительный период, что в ряде случаев стало причиной для возникновения семейных конфликтов", - сказала сенатор.