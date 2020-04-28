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На Калужском шоссе в Москве изменился скоростной режим

От деревни Сосенки до деревни Юрово разрешенную скорость увеличили до 80 км/ч, а от МКАД до обхода деревни Сосенки - понизили до 80 км/ч

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Разрешенную скорость на участке Калужского шоссе от деревни Сосенки до деревни Юрово в Москве увеличили с 60 до 80 км/ч, а на участке от МКАД до обхода деревни Сосенки скорость снижена на 10 км/ ч. Об этом рассказал во вторник первый заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Ходаков.

"Скорость на Калужском шоссе повысили до 80 км/ч. Раньше на участке от деревни Сосенки до деревни Юрово можно было ехать 60 км/ч, здесь разрешенную скорость увеличили на 20 км/ч. Специалисты объездили и проверили этот отрезок дороги, провели моделирование", - сказал Ходаков.

Он отметил, что на участке между этими деревнями соблюдены все меры для безопасного движения: встречные потоки разделены отбойниками, а все пешеходные переходы - внеуличные или регулируемые, работают камеры фотовидеофиксации скорости.

"Чтобы скоростной режим был единообразным, на участке от МКАД до обхода деревни Сосенки скорость снижена на 10 км в час до 80. Это позволит сделать движение более безопасным и равномерным, водители не будут совершать лишних обгонов", - уточнили в ЦОДД. При этом в ведомстве призывают водителей соблюдать скоростной режим и не ездить со скоростью выше 80 км/ч.

"Ограничение скорости должно устанавливаться и применяться в зависимости от типа и функции дороги, качества дорожной инфраструктуры. Где-то скорость можно даже повысить, и мы с этим постоянно работаем. И, напротив, на извилистой улице в плотной жилой застройке, где одна полоса движения в одну сторону, много пешеходов и припаркованных машин, скорость может и должна быть понижена. Наша цель - добиться, чтобы безопасная скорость на любой улице была интуитивно понятна и соблюдалась большинством водителей", - заключил Ходаков.

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