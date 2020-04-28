Подборка избранных оперных спектаклей появилась на портале "Москвастобой"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Проект "Москвастобой" представил на сайте новую подборку современной оперы - спектакли пяти всемирно известных режиссеров. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Мостуризма.

"Подборка под названием "Режиссеры" уже опубликована в специальном разделе "Российское общество друзей Зальцбургского фестиваля" на сайте. В ней - спектакли тех, кто определил лицо современной оперы - Ромео Кастеллуччи, Кшиштоф Варликовский, Патрис Шеро, Барри Коски и Питер Селларс", - сказал собеседник агентства.

Ранее в онлайн-доступе появилась подборка "Примадонны" со спектаклями, в которых задействованы главные женские голоса оперной сцены - Чечилия Бартоли, Анна Нетребко, Джойс ДиДонато, Соня Йончева и Барбара Ханниган. А также сборник "Primo Uomo" ("Первый мужчина"), где можно послушать постановки с участием самых известных мужских голосов мировой оперы - это Йонас Кауфманн, Хавьер Камарена, Филипп Жарусски, Петр Бечала, Ильдар Абдразаков и другие.