Заболеваемость гриппом и ОРВИ в конце апреля в Москве остается ниже эпидемического порога

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Количество заболевших гриппом и ОРВИ в Москве за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей снизилось более чем на 7%, общий показатель заболеваемости ниже эпидпорога вполовину. Об этом сообщается во вторник на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на 17 неделе 2020 года (с 20 по 26 апреля) спокойная, число заболевших в городе в сравнении с предыдущей неделей уменьшилось более чем на 7%, за последние 5 недель число заболевших уменьшилось в 2,7 раза. Показатель заболеваемости по совокупному населению ниже эпидемического порога на 50,4%", - говорится в сообщении.

По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость ОРВИ в городе на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов негриппозной этиологии (РС-вирусов, аденовирусов и парагриппа). Вирусов гриппа не определялось. Отмечается, что снижение заболеваемости обусловлено и разобщением организованных коллективов в связи с коронавирусной инфекцией.

В службе добавили, что защищенность организма от респираторных инфекций будет значительно выше, если соблюдать меры профилактики, в числе которых сокращение времени пребывания в местах скопления людей, использование медицинских масок в общественных местах, обработка гаджетов, клавиатуры и трубок телефонов дезинфицирующими салфетками, введение в рацион питания больше продуктов, содержащих витамин С.