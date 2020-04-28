Число обращений в службу скорой помощи в Москве выросло до 25 тыс. в сутки

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Порядка 25 тыс. обращений в сутки поступает в службу скорой помощи Москвы во время пандемии коронавирусной инфекции, это в 1,5 раза больше, чем раньше, сообщил во вторник в своем Twitter-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этот период [пандемии коронавируса] количество обращений на станцию выросло на 50% - до 25 тыс. в сутки. Бригады и оперативные службы скорой круглосуточно находятся в режиме повышенной готовности оказания помощи", - сказал Собянин.

Также мэр поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником, поблагодарив "за самоотверженность и труд". "Бригады скорой всегда первые там, где нужна помощь. И сейчас, во время пандемии, на вас легла двойная нагрузка", - написал мэр.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.