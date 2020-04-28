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Пандемия коронавируса нового типа
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Собянин заявил о снижении динамики инфицирования коронавирусом в Москве

Также мэр Москвы отметил, что с 29 апреля в столице задействуют систему искусственного интеллекта для обнаружения коронавируса на основе рентгеновских снимков
Мэр Москвы Сергей Собянин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Динамика инфицирования коронавирусом в Москве и по РФ за последнюю неделю сильно снизилась, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Действительно мы видим по стране и по Москве за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей динамика стала намного ниже. Она практически снизилась в два раза. Но при этом сама по себе динамика сохраняется", - сказал мэр в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

Также он сообщил, что в Москве врачи отмечают параллельный рост больных с пневмонией и зараженных коронавирусом. "По клинической картине мы видим практически параллельное нарастание объема внебольничной пневмонии. Это сказывается на загрузку коечного фонда", - сказал мэр.

Он отметил, что в настоящее время на 50-70% коек для пациентов с коронавирусом находятся больные, которым еще не поставили диагноз.

Кроме того, Собянин отметил, что систему искусственного интеллекта для обнаружения коронавируса на основе рентгеновских снимков задействуют в Москве с 29 апреля. "Мы создали специальную группу на базе нашего радиологического центра и буквально завтра включим систему искусственного интеллекта по обнаружению коронавируса на основе рентгеновских снимков. Она будет работать уже в боевом режиме", - сказал мэр.

Собянин отметил, что власти столицы доложат правительству РФ о результатах использования такой системы, чтобы можно было распространить этот опыт на другие регионы.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Москве подтверждено 3 075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 48 426 случаев коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (18:37 время мск) — добавлены подробности по тексту.

 

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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