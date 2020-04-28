Резерв экстренной помощи в стационарах Москвы составляет 15%

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. В Москве 12 стационаров работают для экстренной помощи жителям, резерв мест для больных составляет 15%. Об этом ТАСС сообщил главный врач станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова Николай Плавунов.

"Для приема ургентных [неотложных] пациентов работают 12 стационаров Москвы. Мощностей этих больниц достаточно, на данный момент резерв коек для оказания экстренной помощи в них составляет 15%", - сказал Плавунов.

По его словам, в городе действительно возросла нагрузка на скорую помощь. Но врачи продолжают оказывать экстренную медицинскую помощь в полном объеме. Медицинские сотрудники выезжают на каждый вызов, поэтому ни один экстренный пациент без помощи сейчас не остается, несмотря на сложную эпидситуацию. В 12 городских больницах койки заполнены на 85%.

"Запас еще есть", - добавил главврач.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93558 случаев заражения, выздоровели 8456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.