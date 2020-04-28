{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Резерв экстренной помощи в стационарах Москвы составляет 15%

Всего в столице для оказания экстренной помощи работают 12 стационаров

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. В Москве 12 стационаров работают для экстренной помощи жителям, резерв мест для больных составляет 15%. Об этом ТАСС сообщил главный врач станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова Николай Плавунов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Для приема ургентных [неотложных] пациентов работают 12 стационаров Москвы. Мощностей этих больниц достаточно, на данный момент резерв коек для оказания экстренной помощи в них составляет 15%", - сказал Плавунов.

По его словам, в городе действительно возросла нагрузка на скорую помощь. Но врачи продолжают оказывать экстренную медицинскую помощь в полном объеме. Медицинские сотрудники выезжают на каждый вызов, поэтому ни один экстренный пациент без помощи сейчас не остается, несмотря на сложную эпидситуацию. В 12 городских больницах койки заполнены на 85%.

"Запас еще есть", - добавил главврач.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93558 случаев заражения, выздоровели 8456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Собянин продлил ограничительные меры из-за коронавируса в Москве до 11 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС