Мосгорсуд отклонил коллективный иск к Собянину против цифровых пропусков и режима изоляции

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил коллективный иск к мэру Москвы Сергею Собянину от муниципального депутата Дениса Шендеровича, активиста Алексея Обухова и еще более 10 жителей столицы, которые оспаривали введение цифровых пропусков для передвижения по городу. Об этом ТАСС сообщили в Мосгорсуде.

"Во всех исках нам отказано. Мы провели восемь часов в суде ради дежурной отписки, с которой мы, ясное дело, пойдем дальше. Обжалуем во всех инстанциях, в том числе в ЕСПЧ", - сказал ТАСС один из истцов Алексей Обухов.

Истцы оспаривали указ № 12 мэра Москвы, которым ограничиваются права на передвижение по Москве, а также указ от 11 апреля 2020 года № 43, согласно которому всех находящихся в столице обязали оформлять цифровые пропуска. По мнению истцов, ограничения на передвижение граждан могут быть введены только при объявлении карантина и соответствующем предписании главного санитарного врача, а в противном случае ограничения являются грубым нарушением Конституции РФ и федеральных законов.

В свою очередь в мэрии полагают, что эти указы не нарушают права граждан, а возлагают на них особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя ограничения их свободного перемещения. Власти считают, что соблюдение гражданами режима самоизоляции и получение цифровых пропусков являются подтверждением добросовестного осуществления ими своих прав и обязанностей. Кроме того, в мэрии подчеркнули, что, согласно закону "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", граждане не должны нарушать права других на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.