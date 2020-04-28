Власти Москвы опровергли сообщения о закрытии отделения по лечению муковисцидоза

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Отделение столичной больницы № 57, специализирующееся на оказании помощи больным муковисцидозом, не планируется закрывать из-за частичного перепрофилирования клиники в стационар для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

Ранее СМИ сообщили о якобы полном перепрофилировании московской 57-й больницы, из-за чего закрывается единственное в России отделение, где лечат взрослых больных муковисцидозом.

"В связи с сообщениями в социальных сетях и СМИ департамент здравоохранения сообщает, что действительно в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в столице, некоторые корпуса ГКБ № 57 им. Плетнева будут перепрофилированы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Однако всем пациентам, которые будут нуждаться в помощи, она будет оказана в полном объеме. Отделение по лечению муковисцидоза закрыто не будет", - говорится в публикации.

Там также сообщили, что так как для пациентов с муковисцидозом критически важно обеспечение изоляции во избежание возникновения перекрестной инфекции, для них будут оборудованы маломестные палаты с санузлами, размещено необходимое оборудование для проведения лекарственных и дыхательных процедур. Соблюдение всех необходимых саниатарно-эпидемиологических требований возможно на базе одного из корпусов больницы, где и будет временно работать отделение для пациентов с муковисцидозом.

"Для пациентов, которым нет необходимости в госпитализации, предусмотрена возможность дистанционного консультирования врачами отделения. В настоящее время в регистре пациентов с муковисцидозом состоят около 150 москвичей. Поступление пациентов из регионов России маловероятно в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией", - сообщается на сайте.

Также в департаменте отметили, что экстренная медицинская помощь в городе оказывается в полном объеме. Для приема ургентных пациентов работают 12 стационаров Москвы. Мощностей этих больниц достаточно, на данный момент резерв коек для оказания экстренной помощи в них составляет 15%.