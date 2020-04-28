Власти Москвы приостановят организацию детского отдыха до конца июля

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Московские власти приостанавливают организацию детского отдыха до 31 июля. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"К сожалению, мы видим, что в ближайшие месяцы большинство регионов страны вряд ли смогут принять наших ребят. Проведение городских смен в школах также несет риск возникновения очагов заболевания. Поэтому мы приостановили организацию детского отдыха до 31 июля 2020 года", - написал мэр в своем блоге. Решение по поводу третьей смены в августе будет принято позднее, уточнил он.

Из указа Собянина, опубликованного во вторник, следует, что организация отдыха горожан и иных подобных мероприятий переносится на срок не ранее 1 августа.