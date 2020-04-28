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В Москве начнут выплачивать ежемесячные "детские" доплаты безработным гражданам

Размер выплаты составит 3 тыс. рублей

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. "Детские" доплаты безработным гражданам в размере 3 тыс. рублей в месяц начнут выплачивать в Москве в ближайшие дни. Об этом сообщил во вторник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"По решению президента России в ближайшие дни мы начнем выплату "детских" доплат безработным гражданам в размере 3 тыс. рублей в месяц. Эти деньги будут выплачиваться в дополнение к федеральному и региональному пособию по безработице. Таким образом, максимальный размер выплат безработным составит 19,5 тыс. рублей (12 130 рублей за счет федерального бюджета и 7 370 рублей за счет бюджета Москвы) + 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в месяц", - написал Собянин.

Ранее заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что уровень безработицы в Москве на данный момент составляет 0,8% от экономического активного населения, угрозы его роста нет. По его данным, в Москве работают около 7,8 млн человек.

С 30 марта в Москве введен упрощенный порядок признания граждан безработными, всю службу занятости перевели на дистанционный формат работы. По мнению Ефимова, увеличение количества зарегистрированных на бирже труда граждан связано с тем, что горожане решили воспользоваться правом на выплаты по безработице.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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