Около 17 тыс. москвичей находятся в больницах с коронавирусом

"Количество москвичей, находящихся в больницах с диагнозом "коронавирус", выросло до 17 тыс. человек. Сотни находятся в реанимации и на ИВЛ (искусственной вентиляции легких - прим. ТАСС). Ежедневно умирает по 30-40 человек", - написал градоначальник.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Число жителей столицы, которые находятся в стационарах с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", достигло 17 тыс. человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник на своем сайте .

Он отметил, что, несмотря на некоторое снижение динамики прироста заболеваний новой коронавирусной инфекцией, больных за неделю стало на 70% больше. "Рост - с 26 до 45 тысяч, и это только диагнозы, подтвержденные лабораторно в референс-центрах. Мы понимаем, что реально число заболевших еще больше", - написал мэр.

Собянин добавил, что многие переносят болезнь бессимптомно, а у кого-то она не подтверждена лабораторно, но есть все клинические признаки инфекции. Такие граждане проходят лечение амбулаторно или госпитализированы.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Москве подтверждено 3 075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 48 426 случаев коронавируса.