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Пандемия коронавируса нового типа

Образовательные организации Москвы приостановят онлайн-обучение 1-11 мая

Об этом сказано в указе мэра города Сергея Собянина

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Образовательные организации Москвы приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая включительно. Об этом говорится в тексте указа мэра столицы Сергея Собянина.

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"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - значится в документе.

Там также сообщается, что в Москве приостановлено с 21 марта по 11 мая включительно посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования с обеспечением реализации образовательных программ общего и среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации. "При наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей обеспечить для учеников 1-4 классов включительно работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима", - говорится в указе.

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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