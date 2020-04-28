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Первую станцию метро "Давыдково" в Можайском районе Москвы откроют в 2021 году

Она запроектирована в районе пересечения Аминьевского шоссе с Инициативной улицей

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Станция "Давыдково" станет первой станцией метро в Можайском районе Москвы в 2021 году. К этому времени планируется завершить юго-западный участок Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента строительства.

"Протяженность юго-западного участка Большого кольца от станции "Кунцевская" до станции "Проспект Вернадского" составляет 9,2 км. "Давыдково" - станция мелкого заложения, запроектирована в районе пересечения Аминьевского шоссе с Инициативной улицей. Монолитные работы на станциях "Мичуринский проспект", "Аминьевское шоссе" и "Проспект Вернадского" юго-западного участка БКЛ выполнены более чем на 50%", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Также строители приступили к монтажу инженерных систем и устройству верхнего строения пути. Скоро начнутся работы по прокладке кабеля и монтажу силового оборудования тягово-понизительных подстанций, водоотливных и вентиляционных установок. В основу архитектурно-художественного решения станции легли живописная долина реки Сетунь и обрамляющие ее зеленые массивы одноименного природного заказника.

Отмечается, что БКЛ будет перевозить как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня на МЦК. Появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям в два-три раза уменьшится время движения в пути.

Строительство БКЛ столичной подземки является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Длина составит порядка 70 км с 31 станцией и тремя электродепо. БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии, что позволит разгрузить имеющиеся пересадочные контуры - первый (станции внутри Кольца) и второй (сама Кольцевая линия).

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