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Пандемия коронавируса нового типа
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Число умерших с коронавирусом в Москве превысило 500

В столице умерли еще 67 пациентов
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа, умерших в Москве, превысило 500, за сутки умерли 67 человек. Об этом во вторник сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. 

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"В Москве скончались 67 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего с начала распространения коронавируса в Москве умерли 546 инфицированных. 

В штабе напомнили о важности неукоснительного соблюдения режима самоизоляции. Так, для поездок по Московскому региону на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Также в сообщении отмечается, что в Москве до 11 мая продлен период действия ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. 

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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