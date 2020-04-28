Прием заявок на конкурс лучших строительных проектов в Москве пройдет до 31 мая

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства" в 2020 году в Москве будет состоять из 12 номинаций. Прием заявок, в котором участвуют не только организации, выполнявшие строительные работы, но и заказчики, инвесторы, проектировщики, пройдет до 31 мая, сообщила во вторник пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

"На конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства" могут быть заявлены проекты, реализованные на территории города Москвы, разрешение на ввод или акт приемки работ по которым получены в течение 2019 года. В этом году прием заявок на конкурс продлится до 31 мая. На портале "Активный гражданин", на сайте конкурса, на выставке проектов-участников, а также в мобильном приложении "Строим просто" будет проведено открытое общегородское голосование, в ходе которого определятся наиболее понравившиеся москвичам объекты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкурс призван поощрить создателей лучших зданий и сооружений, а также привлечь внимание общественности и специалистов к использованию современных технологий в строительстве. Подать заявку можно в "Личном кабинете застройщика" на сайте Управления градостроительной деятельностью (ИАС УГД). К заявке должна быть приложена презентация проекта, включающая сведения о его характеристиках, преимуществах и особенностях. Победителей в номинациях определит городская конкурсная комиссия.

Всего на предыдущий конкурс было заявлено 107 объектов, в финал вышли 40 из них. Решением городской конкурсной комиссии "Проектом года" был признан Московский концертный зал "Зарядье". Он же победил и в народном голосовании, в котором приняли участие около миллиона человек. Награждение победителей конкурса планируется в августе в рамках празднования Дня строителя с участием мэра Москвы. Конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства" проводится в Москве с 2000 года.