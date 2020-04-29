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В Москве в среду ожидается облачная погода и до 14 градусов тепла

Местами возможен дождь

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 12-14 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 1 градуса.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с, в связи с чем 29 апреля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 11-16 градусов тепла. В ночь на четверг температура может понизиться до минус 1 градуса.

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Россия
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