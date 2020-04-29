{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Музей Победы в Москве подготовил аудиоспектакли о своих экспонатах

Аудиопостановки об экспонатах музея планируется размещать на youtube-канале один раз в неделю

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Аудиоспектакли об экспонатах Музея Победы в Москве будут доступны с 29 апреля на канале культурной площадки в Youtube. Первый из них посвящен танку "Малютка", сообщается на сайте мэра столицы.

"Рассказы о коллекции музея схожи по формату с радиоспектаклями и аудиокнигами. Каждый из них будет посвящен каким-то реальным событиям, связанным с экспонатами музея. Озвучат короткие постановки наши экскурсоводы. Особенно интересны аудиоспектакли будут юным слушателям", - приводятся в сообщении слова руководителя экскурсионного отдела Музея Победы Елены Наумовой.

Первую запись представят 29 марта в 11:00, в ней расскажут о легендарном легком танке Т-60. Его модель представлена в открытой экспозиции военной техники Музея Победы. Слушатели узнают о создании в 1941 году танка Т-60, за свои компактные размеры получившего название "Малютка". Средства на строительство одной из машин в 1943 году собрали дети из Омской области.

"Аудиопостановки об экспонатах Музея Победы планируется размещать на youtube-канале учреждения один раз в неделю. Каждая из них будет длиться около 10 минут. Озвученные экскурсоводами музея спектакли не будут сопровождаться видеорядом. На фоне поставят картинку, связанную с рассказом", - говорится в сообщении.

Также Музей Победы предлагает всем желающим сделать рисунки по мотивам прозвучавших историй и прислать их. Авторы самых интересных работ получат от культурного учреждения памятные сувениры.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве за сутки выздоровели 408 пациентов с коронавирусом
Всего количество выздоровевших от инфекции людей увеличилось до 4 610
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС