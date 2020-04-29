Музей Победы в Москве подготовил аудиоспектакли о своих экспонатах

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Аудиоспектакли об экспонатах Музея Победы в Москве будут доступны с 29 апреля на канале культурной площадки в Youtube. Первый из них посвящен танку "Малютка", сообщается на сайте мэра столицы.

"Рассказы о коллекции музея схожи по формату с радиоспектаклями и аудиокнигами. Каждый из них будет посвящен каким-то реальным событиям, связанным с экспонатами музея. Озвучат короткие постановки наши экскурсоводы. Особенно интересны аудиоспектакли будут юным слушателям", - приводятся в сообщении слова руководителя экскурсионного отдела Музея Победы Елены Наумовой.

Первую запись представят 29 марта в 11:00, в ней расскажут о легендарном легком танке Т-60. Его модель представлена в открытой экспозиции военной техники Музея Победы. Слушатели узнают о создании в 1941 году танка Т-60, за свои компактные размеры получившего название "Малютка". Средства на строительство одной из машин в 1943 году собрали дети из Омской области.

"Аудиопостановки об экспонатах Музея Победы планируется размещать на youtube-канале учреждения один раз в неделю. Каждая из них будет длиться около 10 минут. Озвученные экскурсоводами музея спектакли не будут сопровождаться видеорядом. На фоне поставят картинку, связанную с рассказом", - говорится в сообщении.

Также Музей Победы предлагает всем желающим сделать рисунки по мотивам прозвучавших историй и прислать их. Авторы самых интересных работ получат от культурного учреждения памятные сувениры.