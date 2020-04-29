Онлайн-экскурсия по Музею Московской железной дороги к 75-летию Победы пройдет 30 апреля

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) 30 апреля проведет виртуальную экскурсию по музею Московской железной дороги, которая будет посвящена 75-летию Победы. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

"Этот виртуальный тур станет первой частью нового образовательного проекта под названием "Сидим дома", который мы запускаем, чтобы поддержать наших пассажиров и сделать их пребывание дома более интересным и полезным. Проект будет состоять из серии онлайн-мероприятий различного формата для зрителей всех возрастов", - приводится в сообщении информация от ЦППК.

Экскурсия запланирована на 11:00 30 апреля на странице ЦППК в Instagram, займет около 40 минут и будет посвящена 75-летию Победы. К трансляции смогут подключиться все желающие. Можно будет осмотреть военный эшелон, вагон-теплушку, два штабных вагона, санитарный поезд с вагоном-лазаретом и операционным вагоном. В каждом из них есть своя экспозиция. Также зрители смогут задавать вопросы в комментариях во время трансляции, отвечать на них будут в режиме реального времени.

Музей Московской железной дороги расположен на открытой площадке на территории Рижского вокзала. Там представлены экспериментальные разработки, тепловозы и электровозы, отечественные и трофейные паровозы, вагоны разного назначения и прочая техника. В общей сложности в экспозиции музея находятся около 70 экспонатов, самому старому из них более 100 лет.