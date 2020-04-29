Еще 24 пациента поступили на лечение в больницу в Коммунарку за последние сутки

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Двадцать четыре новых пациента поступили на лечение за последние сутки в больницу в Коммунарке. Это на 13 человек меньше, чем днем ранее, сообщил в среду на своей странице в Facebook главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

"За последние сутки к нам поступило 24 человека. Сейчас в больнице находится 550 человек с диагнозом пневмония, с подтвержденным коронавирусом 372 человека, на кислороде вне реанимации 158 человек", - написал Проценко.

Он добавил, что в реанимации находится 55 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 30 человек.

"Возрастная структура больных в реанимации: до 40 лет - 2 человека, это 4% от общего числа людей, на ИВЛ - 0 в этой категории, от 41-60 лет - 20 человек, 36% от общего числа людей, на ИВЛ -7, а старше 61 [года] - 33 человека, что составляет 60%, на ИВЛ [из них] - 23", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.