Стационар на территории больницы им. М.Е. Жадкевича в Москве построят 2022 году

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории больницы им. М. Е. Жадкевича в Москве планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"На территории ГБУЗ "ГКБ имени М. Е. Жадкевича" по адресу: Можайское шоссе, дом 14, построят стационарное отделение скорой помощи для оказания экстренной медицинской помощи пациентам. В настоящее время идет проектирование объекта, к строительству мы планируем приступить уже в этом году. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2022 году", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Разработанные архитектурно-планировочные решения позволят распределить пациентов быстро по функциональным зонам, этому способствует разделенный вход, первичная категоризация пациентов и последующее разделение потоков для специализированной диагностики и оказания медицинской помощи.

"Вертолетная площадка с комнатой ожидания экипажа вертолета и диспетчерской будут располагаться непосредственно на крыше проектируемого здания", - говорится в сообщении.

Для сопровождающих родственников и ожидающих будет создана комфортная среда на первом, втором и третьем этажах. Предусмотрены комнаты для общения с врачами, при отделении реанимации предусмотрен блок для временного нахождения посетителей (с мини кухней, диванами, душами, санузлами и др.)

Взаимосвязь с существующими корпусами будет выполнена с помощью крытых переходов, это позволит врачам и пациентам перемещаться между корпусами без выхода на улицу.