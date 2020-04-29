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В Москве до конца года ввели запрет на отключение коммунальных услуг за долги

Должникам не будут начисляться штрафы и пени за несвоевременную или внесенную не в полном объеме плату за коммунальные услуги

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Запрет на отключение коммунальных услуг за долги введен в Москве, он будет действовать до конца текущего года, сообщил журналистам в среду заммэра столицы Петр Бирюков.

"В соответствии с постановлением правительства РФ предприятиям и организациям комплекса городского хозяйства введен запрет на отключение коммунальных услуг за долги до 1 января 2021 года", - сообщил Бирюков.

По его словам, в указанный период должникам не будут начисляться штрафы и пени за несвоевременную или внесенную не в полном объеме плату за коммунальные услуги. Речь идет о таких услугах, как газо-, электро-, водо-, теплоснабжение. Кроме этого, не будут начисляться пени за просрочку взносов на капитальный ремонт, от уплаты которых москвичи освобождены с 1 апреля до 30 июня 2020 года, и за содержание жилого помещения.

Заммэра отметил, что все платежи можно осуществлять удаленно через личные кабинеты на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru, интернет-ресурсах организаций и предприятий Комплекса городского хозяйства. "Наши специалисты всегда готовы онлайн или по телефону проконсультировать, как правильно внести оплату за коммунальные услуги", - отметил Бирюков.

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