Полиция потребовала закрыть в Москве более 110 магазинов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Полицейские потребовали закрыть в Москве более 110 розничных магазинов в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавируса. Как сообщил ТАСС начальник пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин, 350 магазинов закрылись добровольно.

"В связи с указом мэра Москвы от 10 апреля, в соответствии с которым должна быть временно приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, оперативниками вынесены требования о прекращении противоправной деятельности более 110 хозяйствующих субъектов", - сообщил Васенин.

В добровольном порядке, в том числе по вынесенным требованиям, приостановили работу более 350 объектов, реализующих непродовольственные, хозяйственные и спортивные товары, стройматериалы, табачные изделия, цветы, сухофрукты, интим-товары, автозапчасти, а также предоставляющие услуги общественного питания.

Васенин отметил, что профилактические мероприятия по реализации действующего законодательства проводятся сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка совместно с управлениями торговли и услуг префектур административных округов Москвы.

В новость были внесены изменения (10:33 мск) — добавлены подробности по тексту.