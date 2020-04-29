На 100 тыс. человек в Москве проводится почти 5,7 тыс. тестов на коронавирус

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Объем проведенных в Москве тестов на коронавирусную инфекцию составляет почти 5,7 тыс. на 100 тыс. человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в среду.

"В столице проведено более 730 тыс. тестов на коронавирус. В целом на 100 тыс. человек приходится почти 5,7 тыс. исследований. По этому показателю Москва стала абсолютным лидером среди мегаполисов мира. Каждый день анализы на наличие COVID-19 сдают более 25 тыс. человек. Их проводят в федеральных, частных и городских лабораториях", - сообщили в штабе.

На коронавирус тестируют пациентов с пневмонией и всех, кто живет с теми, у кого подтвержден новый коронавирус. Также в Москве биоматериал на наличие коронавируса берут у людей с признаками ОРВИ. Кроме того, в городе проводится скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями - медицинских и социальных работников, сотрудников полиции, ЖКХ и сферы транспорта.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.