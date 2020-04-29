Московские экспортеры смогут получать онлайн-помощь в специальном Telegram-канале

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Московские экспортеры смогут обсуждать тематические вопросы и получать оперативную виртуальную помощь в специальном Telegram-канале "Экспорт Москвы" и с помощью чат-бота, созданными подведомственным столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики центром "Моспром", сообщила в среду пресс-служба департамента.

"С помощью Telegram-бота участники внешнеэкономической деятельности могут в любой момент сообщить о барьерах, препятствующих экспорту, либо получить мгновенные онлайн-консультации по вопросам экспорта, аналитику или информацию о действующих мерах поддержки в Москве, а также записаться на обучающие мероприятия", - говорится в сообщении.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого цитирует пресс-служба, руководство города сохраняет принцип индивидуального подхода к работе с каждой московской компанией, используя современные технологии. "Чат-бот и канал, запущенные центром "Моспром" в мессенджере, - это еще один способ получить достоверную и актуальную информацию о мерах поддержки экспорта для столичных производителей", - отметил Прохоров.