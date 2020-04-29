{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московские экспортеры смогут получать онлайн-помощь в специальном Telegram-канале

Также с помощью чат-бота можно будет сообщить о барьерах, препятствующих экспорту, а также записаться на обучающие мероприятия

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Московские экспортеры смогут обсуждать тематические вопросы и получать оперативную виртуальную помощь в специальном Telegram-канале "Экспорт Москвы" и с помощью чат-бота, созданными подведомственным столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики центром "Моспром", сообщила в среду пресс-служба департамента.

"С помощью Telegram-бота участники внешнеэкономической деятельности могут в любой момент сообщить о барьерах, препятствующих экспорту, либо получить мгновенные онлайн-консультации по вопросам экспорта, аналитику или информацию о действующих мерах поддержки в Москве, а также записаться на обучающие мероприятия", - говорится в сообщении.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого цитирует пресс-служба, руководство города сохраняет принцип индивидуального подхода к работе с каждой московской компанией, используя современные технологии. "Чат-бот и канал, запущенные центром "Моспром" в мессенджере, - это еще один способ получить достоверную и актуальную информацию о мерах поддержки экспорта для столичных производителей", - отметил Прохоров.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Москвичам предложили помочь в сборе корма для животных в приютах
Ассоциация "Благополучие животных" отметили, что объемы поступающего корма в приюты для животных сократились на 70%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС