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Производство санитайзеров и дефицитных медицинских комплектующих запущено в ОЭЗ Москвы

Компания "Пиромант" уже поставила первые партии комплектующих для медицинских аппаратов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Московский производитель котлов и газового оборудования - компания "Пиромант" наладила выпуск санитайзеров и комплектующих для аппаратов поддержки работы дыхания. Компания расположена на территоии столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Компании ОЭЗ "Технополис Москва" готовы максимально поддержать город и направить свое высокотехнологичное производство под острые и стихийные потребности. Опыт и возможности компании "Пиромант" позволяют не только перепрофилироваться, но и увеличить объемы выпускаемой продукции до 15 тыс. продуктов в месяц, в том числе и металлических корпусов для любого медоборудования. Компания уже поставила первые партии комплектующих для медицинских аппаратов, а также за месяц наладила выпуск 200 санитайзеров, рассчитанных на 3-5 литров дезинфицирующих средств", - цитирует пресс-служба генерального директора ОЭЗ Геннадия Дегтева.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого также цитирует пресс-служба, промышленность Москвы быстро пришла на помощь городу и перепрофилировала свои мощности под нужды населения в период пандемии. "Парфюмеры и косметические заводы теперь производят антисептики для рук, разработчик оборудования для нефтяной промышленности дезинфицирует сточные воды для новых больниц, производители детской одежды шьют защитные костюмы. Недавно еще одна столичная компания присоединилась к этой работе", - отметил Прохоров.

Он уточнил, что пока специализирующаяся на выпуске газовое оборудования компания "Пиромант" выпускает всего 60 комплектующих в месяц, но есть возможность нарастить объемы в 10 раз. Первые партии новой продукции компания уже поставила потребителям.

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