Москвичам предложили поучаствовать в сборе корма для животных в приютах

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Ассоциация "Благополучие животных" запустила акцию #гречкашеринг по сбору корма для собак в приютах Москвы и Московской области. Об этом рассказала ТАСС в среду директор ассоциации Мария Лежнева.

"Текущий кризис уже показал, что мы все, большие корпорации и маленькие компании, владельцы состояний и самые обычные люди, способны на взаимовыручку. Теперь пришла пора помочь и бездомным животным, тем, у кого нет хозяина, кто остался не только без внимания и ласки, которую обычно дарили волонтеры, но и без корма", - рассказала Лежнева.

По ее словам, отток пожертвований в фонды и запрет на посещение волонтерами приютов привели к тому, что собаки там фактически голодают, на 70% сократились объемы поступающего корма.

"Поэтому важно сейчас обеспечить их самой простой едой, гречкой, рисом и другими крупами, которые позволят собакам в приютах Москвы и области пережить это сложное время. Понимая, что все люди оказались в разной ситуации, мы предусмотрели три варианта помощи: возможность поделиться собственными запасами для тех, кто их сделал заранее, возможность сходить в магазин и купить гречки для тех, кто устал сидеть дома и хочет проветриться, и возможность просто сделать пожертвование, для тех, кто в строгой изоляции и не покидает квартиры", - пояснила собеседница агентства.

Организаторы акции подчеркивают, что собранный корм будет направлен только в те приюты, в добросовестности которых уверена ассоциация "Благополучие животных". На странице акции будет регулярно обновляться информация о том, какие именно приюты уже получили помощь благодаря участникам акции. Кроме гречки, собакам можно передать свежее мясо (не свинину), мясные консервы для собак, сухие корма. Пожертвования передаются курьерской службе бесконтактным способом.