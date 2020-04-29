Роспотребнадзор призвал москвичей строго соблюдать режим самоизоляции на праздниках

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендовали продолжать строго соблюдать режим самоизоляции, который продлили в городе до 11 мая включительно. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 11 мая режим самоизоляции, введенный месяц назад для профилактики распространения коронавирусной инфекции.
"О рекомендациях для населения по профилактическим мероприятиям по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в период майских праздников. Продолжать строго соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении.
Кроме того, москвичам также посоветовали максимально ограничить контакты, воздержаться от посещения родственников и друзей, отказаться от пикников на природе, не посещать людей старше 60 лет, а также поздравлять друзей и знакомых с праздниками с помощью соцсетей и телефона.
В случаях, когда нужно будет выехать из города, жителям рекомендуют передвигаться на личном транспорте или такси, а в общественном транспорте носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Рекомендуют также не дотрагиваться до поручней и дверей без перчаток или сразу же использовать антисептик.
"На отдыхе: не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции) в будние дни; избегайте контактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдайте социальное дистанцирование (1,5 м); гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома; соблюдайте меры гигиены: тщательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд", - добавляется в материале.
О распространении вируса
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.