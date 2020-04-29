Роспотребнадзор призвал москвичей строго соблюдать режим самоизоляции на праздниках

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендовали продолжать строго соблюдать режим самоизоляции, который продлили в городе до 11 мая включительно. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"О рекомендациях для населения по профилактическим мероприятиям по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в период майских праздников. Продолжать строго соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении.

Кроме того, москвичам также посоветовали максимально ограничить контакты, воздержаться от посещения родственников и друзей, отказаться от пикников на природе, не посещать людей старше 60 лет, а также поздравлять друзей и знакомых с праздниками с помощью соцсетей и телефона.

В случаях, когда нужно будет выехать из города, жителям рекомендуют передвигаться на личном транспорте или такси, а в общественном транспорте носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Рекомендуют также не дотрагиваться до поручней и дверей без перчаток или сразу же использовать антисептик.

"На отдыхе: не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции) в будние дни; избегайте контактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдайте социальное дистанцирование (1,5 м); гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома; соблюдайте меры гигиены: тщательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд", - добавляется в материале.

О распространении вируса

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.