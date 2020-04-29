Собянин назначил Ольгу Кириллову новым членом Мосгоризбиркома

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о назначении Ольги Кирилловой членом избирательной комиссии столицы с правом решающего голоса, сообщается в среду в "Вестнике мэра и правительства Москвы".

"В связи с прекращением полномочий члена Мосгоризбиркома с правом решающего голоса Горбунова Валентина Павловича <...> назначить членом Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Кириллову Ольгу Евгеньевну, выдвинутую ЦИК РФ", - говорится в указе.

Бывший председатель Московской городской избирательной комиссии Горбунов умер 29 марта после тяжелой болезни. Он возглавлял Мосгоризбирком около 25 лет.

По информации на сайте столичной Общественной палаты, Кириллова являлась начальником УФМС России по Москве с 2012 года. Указом президента РФ от 10 июня 2017 года ей присвоено звание генерал-майора полиции. В январе 2019 года Кириллова ушла в отставку по собственному желанию. Она является председателем комиссии по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям Общественной палаты Москвы и членом Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

В комиссию входит 14 членов с правом решающего голоса, семь из них назначает Мосгордума и семь - мэр Москвы - на основании предложений Центральной избирательной комиссии, политических партий, общественных объединений, муниципальных собраний и городской комиссии предыдущего состава. Срок полномочий Мосгоризбиркома составляет пять лет. В состав комиссии могут входить не более семи членов, являющихся государственными или муниципальными служащими. Мэр столицы и Мосгордума обязаны выдвинуть не менее четырех кандидатур на основе предложений политических партий.