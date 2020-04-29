Музей Победы 30 апреля откроет онлайн-выставку конкурсных работ к 9 мая

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Виртуальная выставка финалистов художественного конкурса к 9 мая, куда вошло более 200 работ, будет опубликована на сайте Музея Победы 30 апреля. Лауреатов объявят в конце мая, сообщила в среду пресс-служба музея.

"Конкурсантам предстояло показать свою интерпретацию и творческое переосмысление событий 1941-1945 годов. Заявки на участие прислали более 400 человек. Больше всего художественных произведений пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и Смоленска", - говорится в сообщении.

В онлайн-экспозицию войдут более 200 работ, прошедших отборочный этап конкурса "Моя Победа". В конкурсе участвуют как любители, так и профессиональные художники, скульпторы и фотографы. "Виртуальные посетители познакомятся с реалистической живописью маслом, написанными темперой сюрреалистичными полотнами, выполненной углем и тушью графикой и традиционной акварелью. Кроме того, зрители увидят художественные и репортажные фото", - добавили в музее.

Среди конкурсных работ также представлены инсталляции и скульптура. В экспозиции можно будет увидеть бронзовые и керамические скульптуры, барельефы и работы из стекла.

"Зрители смогут проголосовать за любые понравившиеся работы. Эти голоса будут учитываться при финальном отборе. Жюри подведет итоги и определит победителей в конце мая. О проведении церемонии награждения будет сообщено дополнительно", - отметили в пресс-службе.