В Первой Градской больнице Москвы открыли госпиталь для заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Стационар на 350 мест для пациентов, заразившихся коронавирусом, открыт в Первой Градской больнице Москвы. Об этом сообщил в среду главный врач медицинского учреждения Алексей Свет в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"У нас открыт "ковидный" госпиталь на 350 коек: 280 коечных отделений и 70 коек реанимации", - сказал он.

По его словам, по состоянию на 06:00 заразившиеся коронавирусом пациенты занимали 30 коек в отделении и две - в реанимации.

Свет добавил, что в стационаре расположены две интегрированные операционные для лечения пациентов с коронавирусом, у которых имеются другие заболевания. "У нас уже было несколько операций в этом "ковидном" госпитале", - отметил главврач.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.