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75-летие Победы

Музей Москвы откроет 7 мая три онлайн-выставки к 75-летию Победы

На них представят фотографии и письма военных лет

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Музей Москвы представит 7 мая сразу три онлайн-выставки к 9 Мая - "Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны", "75 слов о войне" и "Победа и победители". Об этом сообщила ТАСС в среду генеральный директор музея Анна Трапкова.

"При создании проектов, посвященных 75-летию Победы, для нас, как для городского музея, было важно рассказать о том, как жил город во время войны, через личные истории москвичей. Три наших проекта, посвященных войне, объединяет эта оптика, мы смотрим на масштабные исторические события через переживания отдельного человека", - сообщила Трапкова.

Выставка "Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны" показывает события 40-х годов прошлого столетия глазами двух фотографов, брата и сестры. Для экспозиции собрано около 200 фотографий, в онлайн-выставке появится более 70 из них: освобождение оккупированных территорий и немецких концлагерей, парадные портреты советских военачальников, кадры фронтовой жизни и снимки, ставшие материалами Нюрнбергского процесса.

"Исследовательская работа сотрудников Музея Москвы позволяет по-новому посмотреть на наследие и архив двух замечательных советских фотографов. Благодаря новой атрибуции фотографий из коллекции музея, мы больше узнаем о творчестве Ольги Игнатович, женщине - военном фотографе, которая всегда оставалась в тени своего брата Бориса", - отметила собеседница агентства.

Проект состоит из пяти частей. В раздел "Герои Победы" войдут фотографии маршалов Победы, созданные Борисом Игнатовичем для студии батальной живописи им. Грекова. Эти снимки размещены рядом с фотографиями орденоносцев, запечатленными Ольгой Игнатович для фронтовой газеты. "Дороги войны" - эта часть представит военные хроники: быт и военные операции партизан в тылу врага, фронтовые будни советской армии.

Раздел "Ужасы войны" - о последствиях оккупации и разрушений в ходе боев. Именно эти снимки были использованы Советским Союзом на Нюрнбергском процессе. Также будут показаны фотографические документы, сделанные Ольгой Игнатович в лагерях смерти: Майданеке в 1944-м и Освенциме в 1945-м годах. В финальной части "После Победы. С надеждой в будущее" представят послевоенные фотографии, в том числе фотографии Бориса Игнатовича, запечатлевшие празднование 800-летия Москвы - они публикуются впервые.

"75 слов о войне"

"Эта выставка основана на письмах людей, которые оказались участниками ключевых исторических событий, происходивших во время Великой Отечественной Войны не только в Москве, но на всех фронтах, где воевали москвичи. Для нас важно было "оживить" эти письма, придать им современное звучание, поэтому мы обратились к актерам ГИТИСа - ведь они ровесники авторов этих писем", - рассказала генеральный директор Музея Москвы.

Для онлайн-экспозиции собрано более 50 писем. Они будут оцифрованы и расшифрованы, а также представлены в видеоформате. Тексты прозвучат в исполнении студентов выпускного курса актерского факультета Мастерской народного артиста СССР Владимира Алексеевича Андреева (Российского института театрального искусства - ГИТИС). Материалы взяты из фондов Музея Москвы, а также из Главного архивного управления города.

Выставка делится на разделы "Город" и "Война". Первый посвящен образу столицы в письмах. Второй - рассказывает о москвичах, сражавшихся на фронте. Музей Москвы призывает горожан поделиться фронтовыми письмами, которые хранятся в их семейных коллекциях.

Открытие экспозиции пройдет в форме выставки-спектакля в рамках городских мероприятий к 75-летию Победы. Основным партнером и соорганизатором выставки выступает Российский институт театрального искусства (ГИТИС). Важной частью проекта станут перформансы, в основу которых легли фронтовые письма.

Режиссером выступит Филипп Виноградов, сценографом - Алексей Трегубов. Экспозиция воссоздаст Москву 1940-х годов, а каждое письмо вновь получит голос. Посетители будут перемещаться по выставке по определенному маршруту, в каждой локации актеры разыграют сцены из жизни горожан военного времени: солдата, обращающегося к невесте, сына, поздравляющего родителей с 1 Мая, и других героев.

"Еще один фотопроект Музея Москвы, посвященный 75-летию Победы, будет представлен на портале "Музейная Москва онлайн" - Победа и победители". Фотограф Мария Алексеева рассказывает о тех свидетелях войны, которые дожили до наших дней - ветеранах, тружениках тыла, детях войны, узниках концлагерей, участниках фронтовых артистических бригад", - рассказала Трапкова. Под каждым портретом будет размещена краткая история о человеке, его фотография времен войны и рукописный текст, написанный героем фотографии.

Теги
Россия75-летие Победы
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