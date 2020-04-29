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Пандемия коронавируса нового типа

Московские суды будут работать с 6 по 8 мая в ограниченном режиме

В Мосгорсуде отметили, что с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая суды будут работать в режиме выходных дней

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Столичные суды в период майских праздников будут работать с 6 по 8 мая включительно, но в ограниченном режиме из-за мер, связанных с пандемий коронавируса. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда суда Ульяна Солопова.

"С учетом указа президента Московский городской суд будет работать 6, 7 и 8 мая, но в ранее установленном в рамках мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции ограниченном режиме", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, так же будут работать все районный суды в столице.

При этом с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая суды будут работать в режиме выходных дней. "Будет работать дежурный судья", - пояснила представитель суда.

Ранее Верховный суд РФ порекомендовал судам при наличии технической возможности и с учетом мнений участников проводить судебные заседания с использованием системы видео-конференц-связи.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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