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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве заработал сервис для продления "рабочих" цифровых пропусков

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до 4 мая будет автоматически продлен срок действия пропусков, оформленных для поездок на работу

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу на транспорте по Москве открылся в среду на nedoma.mos.ru. На странице сайта появился раздел "Продлить цифровой пропуск".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что в столице до 4 мая будет автоматически продлен срок действия пропусков, оформленных для поездок на работу. Изначально они оформлялись по 30 апреля. Если человек планирует пользоваться таким пропуском и дальше, то до 4 мая ему необходимо продлить пропуск или сделать новый. Действовать он будет по 11 мая (включительно).

"Если цифровой пропуск был получен до 21 апреля 2020 года в целях передвижения с использованием транспортных средств, за исключением легкового такси, и при его оформлении не были указаны сведения о государственном регистрационном номере транспортного средства и (или) номере электронной карты или были указаны некорректные сведения, для продолжения использования соответствующего цифрового пропуска необходимо сообщить указанные сведения", - сообщается на странице nedoma.mos.ru.

Там также уточняется, что для передвижения со служебным удостоверением с использованием любых видов транспорта необходимо предоставить сведения о номерах своих личных/ служебных машин, а также электронных карт для проезда на общественном транспорте. Для передвижения на такси необходимо заполнить все данные и получить буквенно-числовой код, который можно будет предъявить при поездке.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
Власти Москвы продлили пропускной режим для поездок на транспорте
Кроме того, собственников транспортных средств будут привлекать к административной ответственности за езду без пропусков
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