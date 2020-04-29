График движения поездов Ленинградского направления в Москве изменится на майские праздники

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Движение пригородных поездов Ленинградского направления изменится на майские праздники в столице. С 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая все электрички, в том числе скоростные "Ласточки", на участке Москва - Тверь (Конаково) будут ходить по расписанию выходных дней, сообщила в среду пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

"В майские праздники, с 1 по 5 и с 9 по 11 мая, изменится расписание движения пригородных поездов Московско-Тверской ППК. В эти дни все электрички, в том числе скоростные "Ласточки", на участке Москва - Тверь (Конаково) будут ходить по расписанию выходных дней. При этом расписание поездов на участках Тверь - Бологое (Торжок) и на отдаленных участках Тверской, Новгородской, Псковской и Ярославской областей в майские праздники не изменится", - говорится в сообщении.

Отмечается, что найти подходящий поезд и купить на него билет можно в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Подробная информация об изменениях расписания пригородных поездов также размещается на информационных стендах станций и на сайте ОАО "РЖД".

АО "МТ ППК" является пригородным железнодорожным перевозчиком в части Московской, Тверской, Новгородской, Ярославской и Псковской областей. Основу полигона деятельности компании составляет участок Москва - Зеленоград - Тверь. Пригородные поезда МТППК в 2019 году перевезли 61,5 млн человек. Компания одной из первых в России начала использовать скоростные поезда "Ласточка" в качестве пригородного транспорта.